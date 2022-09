Shakira e Piqué estão a atravessar um difícil período de divórcio onde o entendimento sobre as condições do mesmo está cada vez mais longe de ser atingido. No entanto, as responsabilidades para com os filhos continuam a ser salvaguardadas por ambos.

Segundo fotos que começaram a circular nas redes sociais esta quarta-feira, o ex-casal esteve presente numa partida de basebol do filho Milan, de nove ambos, embora a cantora e o jogador o tenham feito separados.

Os dois chegaram ao recinto acompanhados pelas mães e, em nenhum momento, se cruzaram.

De propósito ou não, Shakira utilizou nesta ocasião uma mochila com a frase "keep back", que significa "mantém-te afastado/a".

Recorde que Shakira e Piqué estiveram juntos 12 anos e têm dois filhos.

