Hilaria Baldwin partilhou na rede social Instagram um vídeo onde trona público o sexo do sétimo filho em comum com Alec Baldwin.

O casal surge nas imagens juntamente com os seis filhos: Lucía, de 13 meses, Carmen Gabriela, de oito anos, Rafael Thomas, de seis, Leonardo Ángel Charles, de cinco, Romeo Alejandro David, de três, e Eduardo, de 18 meses.

"Não vejo a hora de te conhecer, minha filha", declara a professora de ioga, revelando assim que está a caminho mais um elemento para a 'equipa' das meninas.

Na legenda da partilha, a esposa de Alec Baldwin partilhou um desabafo no qual confessa que aos 38 anos e depois de ter tido seis filhos a descoberta do sexo do bebé passou a ser encarada de outra forma. Agora, a professora de ioga diz dar mais importância à vontade de proporcionar a esta criança "uma vida tão boa quanto possível".

Alec Baldwin, de 63 anos, importa referir, é ainda pai de Ireland Baldwin, de 26 anos, fruto da relação com Kim Basinger.

