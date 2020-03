Em agosto de 2019, Ângelo Rodrigues foi forçado a fazer uma pausa na sua carreira. Uma infeção grave, provocada por uma alegada injeção de testosterona, deixou o ator entre a vida e a morte.

Dois meses depois, Ângelo deixou o hospital e regressou ao pequeno ecrã com uma participação especial no telefilme da série 'Golpe de Sorte'.

Agora, sete meses depois, a estrela da SIC prepara-se para no dia 18 de março estrear um novo projeto: o ator integra o elenco da peça de tetaro 'A Ratoeira'.

'A Ratoeira', apresentada no Teatro Armando Cortez, é encenada por Paulo Sousa Costa e conta ainda no elenco com atores de renome como Ruy de Carvalho e Sofia Sá da Bandeira.

