Numa altura em que ''Rabo de Peixe' continua a conquistar fãs em todo o mundo, há mais uma produção portuguesa a brilhar no estrangeiro.

'Da Mood' estreia-se hoje, dia 1 de junho, no canal TV Cultura, do Brasil. Com realização de Sérgio Graciano, a série tem no elenco atores como Miguel Raposo, Rui Melo, Diogo Martins, Maria João Bastos, Tiago Teotónio Pereira, José Mata, Leo Bahia, Barbara França, Rita Tristão da Silva e Carolina Carvalho.

Em causa está a história de Rui, um jovem que se sente "deprimido" e que tem a ideia de criar uma boys band "para resolver os seus problemas financeiros", pode ler-se na programação do canal.

Veja aqui a série 'Da Mood', através da RTP Play, e confira abaixo o trailer.

