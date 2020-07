A série televisiva de Jim Carrey, 'Kidding', foi cancelada, adianta o Page Six. A equipa do formato explicou que a decisão foi tomada há meses, mas Carrey e os produtores quiseram manter a notícia em segredo porque o ator queria ganhar um Emmy.

A notícia do fim do formato foi confirmada ao Page Six, esta terça-feira, depois de duas temporadas.

O produtor executivo, Dave Holstein, já tinha dito ao elenco e à restante equipa que a série tinha acabado, mas para manterem as informações em sigilo.

"Ele disse para manter isto em segredo porque o Jim [Carrey] queria competir por um Emmy", explicou uma fonte.

De referir que as indicações ao Emmy saem a 28 de julho, depois da data prevista originalmente por causa da pandemia. A primeira fase da votação ocorreu de 15 a 29 de junho e de 2 a 13 de julho.

No entanto, outra fonte afirmou que o facto de terem adiado a decisão de que a série não ia continuar foi por causa da pandemia e que o Emmy em nada teve a ver com o sucedido.

Leia Também: Jim Carrey diz que Renée Zellweger foi "o amor da sua vida"