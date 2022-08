"Ainda não foi desta que no meio das limitações humanas, físicas e psíquicas tive a coragem de fazer o mais fácil, ou seja, cancelar o concerto". Mesmo doente, Sérgio Rossi preferiu subir ao palco do que não realizar o mesmo, como contou aos seguidores.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram este sábado, 20 de agosto, o artista destacou: "Sei que não fiz o concerto nem a 50% do que costuma ser tal como todos vocês o sabem também. Uma virose que me afetou os brônquios e os pulmões é das piores coisas para um cantor fazer o que mais ama nas suas perfeitas condições".

"Respeito por quem me contrata e pelos milhares que enchem os meus concertos encheram-me de coragem e enfrentei a dor de cantar nestas condições. São vocês também que me deram sempre as melhores alegrias da minha vida e da minha carreira musical, sem música eu não existia", realçou ainda.

Na mesma publicação, deixou alguns agradecimentos, sem esquecer o carinho e apoio dos fãs.

