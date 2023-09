Sérgio Conceição falou aos jornalistas esta quinta-feira, dia 14 de setembro, na antevisão à partida do FC Porto diante do Estrela da Amadora, que acontece amanhã, no arranque da quinta jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa, o técnico foi confrontado com o facto de, em várias situações, parecer ter uma "dupla personalidade", isto porque em campo demonstra sempre uma grande efusividade mas, fora dele e já calmo, responde com muita inteligência e ponderação.

Questionado sobre a possibilidade de se sentir arrependido das atitudes recentes em que "reagiu a quente", como quando se recusou, durante largos minutos, a abandonar o relvado após ter sido expulso pelo árbitro, Sérgio Conceição respondeu: "Deixaria a minha resposta para um programa do Daniel Oliveira, por exemplo, que já me convidou duas ou três vezes e não pude estar presente [entre risos]".

O treinador não ficou por aqui e acabou por confessar que, lembrando o que fez na altura, "é óbvio que mudaria alguns comportamentos".

"A minha vida foi de luta e acredito que a dos outros treinadores também tenha sido. Ninguém gosta de perder e toda a gente gosta de ganhar, mas há alguns que sentem de forma diferente e que têm um caráter diferente. Se isto justifica tudo? Obviamente que não. Pode atenuar uma ou outra situação. Eu, como pessoa, aprendo todos os dias, e como treinador igual. É neste processo, em que sou apaixonado pela vida e respeito quem trabalha comigo, os meus amigos e família que procuro ser melhor hoje do que fui ontem. Faz parte da evolução da vida, e aceito-a de bom grado", concluiu o treinador, de 48 anos.