Serena Williams abriu as portas de sua casa à prestigiada publicação Architectural Digest e surpreendeu os fãs com a grandiosidade do seu lar.

A visita começou pela sala e, sobre este espaço, a tenista afirmou que quis fugir das tradicionais salas de estar, tendo optado por 'instalar' uma galeria de arte na divisão - algo de que se orgulha particularmente.

Outra das divisões que saltou à vista foi o bar, decorado com excêntricas peças e cores vibrantes.

Também a casa de banho se destacou, pelas linhas elegantes e sofisticadas, com pormenores em mármore e dourado.

Leia Também: Serena Williams entra em "modo fim de semana" com dança sensual