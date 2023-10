A 20.ª temporada do '5 Para A Meia Noite' estreou na noite de ontem, 12 de outubro, e a condução está agora a cargo de Gilmário Vemba.

O primeiro episódio desta nova fase do formato foi gravado mas ainda não há a certeza de que assim continue. Até porque, nas redes sociais, essa foi uma das críticas apontadas. A maioria dos espectadores gostou do regresso, bem como do novo apresentador, mas destacaram o facto de a emissão não ter sido em direto.

Na primeira noite do formato, Gilmário recebeu em estúdio a sua antecessora, Filomena Cautela, que foi uma das primeiras apresentadoras do talkshow, logo em 2009. Em 2011, Filomena abandonou o cargo mas retomou-o em 2016, tendo permanecido no programa durante mais quatro anos.

A comunicadora, entrevistada por Gilmário, fez notar que a maior dificuldade que sentiu durante esse período foi ter de encontrar novas ideias todas as semanas e que a imprevisibilidade é o maior trunfo do '5 Para A Meia Noite'.

Já sobre 'Programa Cautelar', o seu mais recente desafio, Filomena diz ser a "maior dor de cabeça" que já teve. "É muito difícil de fazer, exige meses de pesquisa sobre um tema", justificou a também atriz.

Gilmário Vemba recebeu depois Cândido Costa, uma das estrelas do segundo elenco de 'Taskmaster', e ainda o cantor Ivandro, que cantou em estúdio.

"Muito bom", "tem tudo para dar certo", "adorei o programa" e "venham mais" são alguns exemplos dos comentários deixados pelos espectadores nas publicações do talkshow no Instagram. Já sobre a prestação de Gilmário, são raras as críticas e destaca-se a qualidade das piadas do humorista angolano.

Veja na galeria as imagens do primeiro episódio da mais recente temporada do '5 Para A Meia Noite'. A emissão completa está disponível na plataforma RTP Play.

