O regresso do programa '5 Para a Meia-Noite' da RTP1 está marcado para a noite desta quinta-feira, dia 12 de outubro, agora com Gilmario Vemba no papel de apresentador.

Horas antes da estreia, um dos antigos apresentadores do formato, Nilton, recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de apoio a Gilmario e recordar o início do programa.

"Em 2009 começava o '5 Para a Meia-Noite' com um dos angolanos da foto a apresentar (e que lá ficou por sete anos). Hoje recomeça a nova temporada com o outro angolano da foto. Parabéns pelo sucesso e força Gilmario Vemba, que te divirtas tanto como me diverti", escreveu.

