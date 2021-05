O príncipe Harry e Meghan Markle estão prestes a serem pais pela segunda vez. A duquesa de Sussex está grávida de uma menina e tem sido mantido um grande mistério quanto ao nome com que o casal a irá batizar.

Segundo o jornal The Independent, há uma lista de nomes mais prováveis que poderão ser escolhidos de acordo com a história da realeza. Por exemplo, sabia que Vitória surge em primeiro lugar na lista dos nomes mais eleitos para meninas no seio da realeza?

Logo de seguida vem Maria, Alexandra, Luísa e Elizabeth (Isabel em português). Alice, Margarida, Charlotte (Carlota em português), Augusta e Helena também são possibilidades.

Outra possibilidade que não poderia ser colocada de parte é Diana, caso o casal queira fazer uma homenagem à mãe do príncipe Harry.

Resta esperar para ver.

