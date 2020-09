Cristina Ferreira regressou esta segunda-feira à antena da TVI para aquela que foi a sua despedida do programa 'Você Na TV'. Mas será que o fim da dupla das manhãs foi suficiente para liderar as audiências?

De acordo com a estação de Queluz de Baixo, o "reencontro de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira no 'Você na TV' liderou e registou 34,1% de audiência, com uma média de 660 mil espectadores".

A TVI conseguiu com a despedida de Goucha e Cristina "quase o dobro de audiência média" da sua concorrente direta, a SIC, que no mesmo horário colocava no ar o programa 'Casa Feliz' - apresentado por João Baião e Diana Chaves.

Leia Também: Resultado inesperado nas audiências de domingo. SIC puxou o tapete à TVI