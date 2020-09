Depois de uma liderança absoluta, o programa 'Big Brother - A Revolução', da TVI, sofreu um pequeno deslize nas audiências.

A SIC fez uma aposta de peso e conseguiu a liderança, pelo menos na primeira parte do reality show. "A 2ª vaga de 'Isto é Gozar com Quem Trabalha' [de Ricardo Araújo Pereira] liderou com toda a convicção", anuncia a estação de Paço de Arcos.

O programa da SIC "liderou com 30,6% de share e foi visto por 1 milhão 611 mil e 600 telespectadores".

Ainda que com menos margem, também 'O Noivo é Que Sabe', de Cláudia Vieira, conseguiu derrotar Teresa Guilherme no segundo segmento do reality show.

