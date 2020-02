Cristina Ferreira ficou esta segunda-feira sem a contracena que durante um ano contribuiu para o sucesso do 'Programa da Cristina'. O 'vizinho' Cláudio Ramos deixou a SIC para rumar à TVI, onde irá apresentar a nova edição do programa 'Big Brother'.

Feitas as devidas despedidas de ambas as partes, fica agora no ar a questão: quem será o nome que vai substituir Cláudio Ramos no programa das manhãs da SIC.

Entre os espetadores e a imprensa cor-de-rosa corre o rumor de que pode já estar escolhido o novo 'vizinho' de Cristina. João Paulo Sousa, que já fez várias participações no formato enquanto comentador, está no centro da especulação.

Além das participações feitas até aqui, há uma publicação suspeita do apresentador a dar ainda mais força a esta possibilidade.

"Fico sempre melhor a preto e branco! Queria muito contar-te o que aí vem mas ... ainda não posso", declarou João Paulo Sousa na manhã desta terça-feira.

