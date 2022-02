Cristiano Ronaldo voltou a ser notícia esta semana pelos piores motivos. Jornais britânicos tiveram acesso a novos dados do processo que acusa o jogador de abusos sexuais e revelaram que a polícia de Las Vegas acreditava ter provas para prender CR7.

O clã Aveiro não reagiu de forma oficial a estas informações, mas na noite de quarta-feira, 16, Georgina Rodríguez partilhou na sua conta oficial de Instagram uma mensagem que pode ser a sua resposta à polémica.

A namorada de Ronaldo desejou "boa noite" aos seguidores e em seguida citou Will Smith: "Deixa de permitir que as pessoas que fazem tão pouco por ti controlem tanto a tua mente, os teus sentimentos e as tuas emoções".

