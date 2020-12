José Carlos Pereira usou este sábado, dia 19, as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores do Instagram o seu postal de Natal para 2020, que é como que diz: uma amorosa fotografia onde posa ao lado do filho mais velho, o pequeno Salvador, de três anos.

"Desejamos a todos um Feliz Natal. Que o Amor prevaleça nos nossos corações e que para o ano possamos abraçar os que mais amamos. Obrigado a todos os que fazem a sua parte", pode ler-se na legenda da amorosa publicação, que rapidamente conquistou o coração dos seguidores.

Recorde-se que José Carlos prepara-se para ser pai novamente em 2021. A atual namorada do ator, Inês de Góis, está grávida do bebé Tomás.

