"O Tomás veio hoje levar a segunda dose das vacinas". Foi desta forma que José Carlos Pereira começou por legendar a recente fotografia que publicou na sua página de Instagram.

A imagem foi partilhada na rede social esta quinta-feira, 19 de agosto, e mostra os filhos num carinhoso momento.

Uma publicação que destacou um momento importante, tendo desabafado que "ser médico e ser pai são duas coisas muito diferentes".

"Senti a dor dele dez vezes mais...", afirmou falando do momento em que o bebé foi vacinado.

"Deixo-vos esta imagem que a Inês [companheira do ator e médico] tirou do Salvador a acalmar o irmão depois da dor e choro de pânico que o Tomás teve.

Isto sim é amor em estado puro. Fico de coração cheio de os ver assim. Amo-os tanto", completou.

Recorde-se que o pequeno Tomás é fruto da relação de José Carlos Pereira com Inês de Góis. Salvador, filho mais velho do ator e médico, é fruto da anterior relação com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira mostra-se a treinar com o filho mais velho