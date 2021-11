Terminadas as gravações de 'Para Sempre', Inês Aires Pereira está focada na chegada do segundo filho, um menino. No evento de antestreia da novela da TVI, a atriz esteve à conversa com os jornalistas sobre esta nova fase da vida familiar.

"No meio do caos, da m**** que aconteceu no mundo, senti que tive muita sorte. Estava tudo a correr muito bem tanto profissionalmente como na família, estou bem de amores, ninguém da minha família morreu de Covid... Pensei: ‘Que horror! Como é que é possível eu estar tão bem e numa das melhores fases da minha vida e o mundo estar desta forma?’. Mas pronto, que não seja mau para toda a gente", começou por dizer.

Sobre a gestação, a atriz garantiu que o descolamento da placenta que a levou ao hospital em agosto foi superado e o bebé se encontra bem. "Fizemos uma ecografia e ele está ótimo. Daqui a uns meses, é como diz o meu amorzinho: Metemos o capacete e levamos porrada", brincou, referindo-se ao facto de se tornar mãe de um bebé e de uma menina de dois anos.

Na passada semana, a atriz revelou nas redes sociais que o bebé se iria chamar Joaquim, um nome que, tal como o da filha, Alice, foi uma homenagem a um familiar. "Joaquim é o nome do tio do David [seu namorado] que já não está cá e foi um tio muito especial, tal como Alice era o nome da minha tia que foi como uma avó", explicou.

Questionada sobre se está entusiasmada para ser mãe de um rapaz, a atriz não escondeu o receio: "Não sei se vai ser tão giro, queria outra menina. Não sei brincar com rapazes".

Já sobre como a pequena Alice está a lidar com a gravidez, Inês Aires Pereira contou: "Não sei se ela sabe o que é um irmão, mas sabe que está aqui um bebé e diz ‘Quinho’. Quando nascer, acho que ela vai ser lixada [com ciúmes]", acrescentou.

Inês Aires Pereira vai participar num espetáculo de stand-up de Salvador Martinha e está a gravar um programa para a RTP1. Em dezembro, aos sete meses de gravidez, vai embarcar numa viagem romântica nas ilhas Seicheles. "Depois fico tranquila à espera [do nascimento do bebé]", rematou.

