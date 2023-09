Fábio Porchat anunciou em janeiro deste ano o fim do seu casamento com Nataly Mega, mas o humorista já encontrou um novo amor.

Priscila Castello Branco, também humorista, conquistou o coração do colega de profissão e a relação amorosa já foi assumida pela própria através das redes sociais.

De acordo com o UOL, Fábio e Priscila já estavam juntos antes do anúncio público do término do matrimónio do humorista com Nataly.

Priscila Castello Branco tem sete anos de carreira na área das artes. Participou nas novelas 'Salve-se quem puder' e 'Deus salve o rei', ambas da Globo.

