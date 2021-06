Ainda no rescaldo na separação de Kanye West, Kim Kardashian continua imparável nas redes sociais e voltou a fazer os fãs suspirar com novas imagens do seu físico.

Esta sexta-feira, publicou duas fotografias em que exibe a silhueta num discreto biquíni nude - fotos registadas durante as férias numa ilha paradisíaca, que não revelou onde fica.

Pela caixa de comentários, entre suspiros e emojis de chamas, Kim recebeu os mais rasgados elogios.

Recorde-se que o casamento com Kanye West terminou há poucos meses. O ex-casal tinha subido ao altar em 2014 e tem quatro filhos em comum - North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois. Recentemente, o rapper foi fotografado em França com Irina Shayk, o que fez acender o rumor que de estão a viver um romance.

