Como está a relação de Kim Kardashian e Kanye West cinco meses depois da separação? A socialite respondeu à questão ao falar com Andy Cohen no especial de 'The Final Curtain: Part 1'.

Kim garante que tem uma relação "incrível" com o 'ex', para o bem dos quatro filhos de ambos: North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois.

"Temos um relacionamento incrível enquanto pais. E eu respeito-o muito", afirma.

"Sabes que ele era meu amigo antes de mais nada, há muito tempo... Serei para sempre a maior fã do Kanye. Ele é o pai dos meus filhos. Ele será sempre família", afiança.

Kim recusou revelar na televisão quais os motivos pelos quais o casamento não resultou, mas garante ter dado tudo para fazer a relação durar.

