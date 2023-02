Já passaram duas semanas desde o anúncio público do fim da relação amorosa entre Bárbara Parada e Miguel Vicente. O namoro, iniciado no 'Big Brother', terminou com alguma polémica e com os dois a seguirem caminhos diferentes.

Agora, Bárbara anunciou aos seguidores das redes sociais que irá viajar até Roma para "passear um bocadinho". "Já tenho o itinerário mais ou menos feito", acrescentou.

A jovem nortenha pediu, ainda assim, dicas aos fãs relativamente aos locais que deve visitar nesta cidade italiana.

Veja na galeria o vídeo em causa.

Leia Também: Cláudio Ramos defende Bárbara Parada: "Está triste. Desiludida. Magoada"