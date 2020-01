Katie Cassidy pediu o divórcio a Matthew Rodgers. A atriz de 'Arrow' deu um nó em dezembro de 2018, e ao fim de 13 meses de união, decidiram separarem-se.

De acordo com o TMZ, Katie já entregou os documentos necessários, esta quarta-feira, no tribunal de Los Angeles, para encerrar o casamento com Matthew, de quem ficou noiva em junho de 2017.

Katie e Matthew não têm filhos em comum, por isso não haverá nenhuma acordo de custódia no processo de divórcio.

