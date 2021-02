Kim Kardashian tem-se dedicado a si mesma nos últimos tempos, sobretudo após o divórcio de Kanye West. Segundo a revista People, a estrela de 40 anos está a planear passar o Dia de São Valentim com os filhos.

"A Kim está ótima", garantiu uma fonte. "Ela tem a celebração do Dia de São Valentim planeada com os filhos e a família. Ela gosta de a tornar especial para as crianças. Não tem contacto nenhum com o Kanye", fez ainda saber.

"É óbvio que ela está apenas focada no futuro", completou.

Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West têm quatro filhos em comum: North, de sete anos, Chicago, de três, Saint, de cinco, e Psalm, que irá completar dois em maio.

Leia Também: Kim Kardashian mostra mais uma obra de arte da filha mais velha