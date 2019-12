Este Natal foi um pouco mais triste para Jessie J. As festividades surgiram no rescaldo da separação com Channing Tatum, depois de um ano de namoro, e a cantora decidiu aproveitar esta época para se dedicar a causas solidárias.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram que a artista, passou o dia 25 a ajudar os sem-abrigo em Skid Row, Los Angeles.

Vestida com roupa desportiva e sem maquilhagem, Jessie J esteve sorridente durante toda a ação e chegou mesmo a distribuir abraços pelos voluntários.

