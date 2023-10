Foi na terça-feira, dia 10 de outubro, que Sara Matos esteve no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) para a cerimónia oficial de entrega de equipamentos doados pela Chicco.

A atriz é a "madrinha" do projeto de responsabilidade social 'Chicco Dá Vida' e celebrou a 17.ª edição da iniciativa com a doação de equipamento para a unidade hospitalar. Trata-se de "um aparelho de hipotermia terapêutica - que irá contribuir para a qualidade de vida dos recém-nascidos com asfixia perinatal, que não necessitarão de ser transferidos para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde - e um avançado aparelho de fototerapia intensiva - que reduz o número de horas de terapêutica que é necessário aplicar ao recém-nascido, contribuindo assim, de forma indireta, para a promoção do aleitamento materno".

Em conversa com o Fama ao Minuto, Sara Matos - que é mãe do pequeno Manuel, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira - falou sobre este projeto e a ida ao hospital, onde teve conhecimento de "histórias de superação de bebés que nascem muito pequeninos".

Sendo mãe, fazer parte de uma causa como esta é ainda mais importante e tem um maior significado?

Sem dúvida, é impossível não pensar: "E se fosse comigo? Se fosse com o meu bebé". É difícil não nos colocarmos no lugar de outras mães e penso que a maternidade nos torna mais sensíveis a assuntos relacionados com a saúde infantil.

Sabe de algum exemplo ou tem alguma história próxima de um bebé que tenha nascido prematuro?

Não tenho um caso próximo de um bebé que tenha nascido prematuro que possa partilhar, mas infelizmente ainda é um tema que se fala pouco. Acho que de há uns anos para cá há uma maior consciencialização, mas ainda se fala pouco sobre o tema, especialmente em comparação com outras questões de saúde infantil.

Na campanha 'Chicco Dá Vida', acompanhou todo o processo desta iniciativa?

Sim, acompanhei todo o processo e é maravilhoso. Este é mesmo um projeto especial e feito de pessoas especiais, todos os intervenientes - desde as agências de comunicação aos fotógrafos e videógrafos - se juntam para trabalhar pro bono por uma causa, para melhorar as vidas dos bebés e das suas famílias.

O que mais a marcou quando foi ao hospital para a cerimónia oficial da entrega do equipamento oferecido?

O que mais me impressiona são as histórias que as enfermeiras orgulhosamente nos contam, histórias de superação de bebés que nascem muito pequeninos com 450g e que devido aos tratamentos e a equipamentos específicos sobrevivem. É tão bom ver de perto a gratidão destes profissionais que trabalham todos os dias para salvar vidas, em terem recebido um aparelho que lhes permite fazerem mais e melhor.

