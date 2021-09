Sofia Ribeiro passou os últimos dois dias a fazer vários exames médicos, tal como foi revelando aos seus seguidores ao mostrar a sua rotina diária.

Os fãs quiseram saber o que teria levado a atriz a submeter-se a todos estes exames e Sofia respondeu à preocupação.

"Está tudo bem, fui só fazer um check-up de rotina para confirmar que está tudo bem", explicou.

Apesar de se tratarem apenas de rotinas, o rosto das novelas da TVI confessa que após ter sido diagnosticada com cancro de mama há uns anos passou a viver com grande ansiedade estes momentos.

"Sempre que vou fazer exames não há como não ficar ansiosa e nervosa e dormir mal nos dias anteriores... e fico mal da barriga", confessa, garantindo que está agora bem mais calma e a aguardar pelos resultados.

Por fim, Sofia deixa um apelo para que os seguidores façam com regularidade os seus exames. "Não deixem de fazer, pelo menos uma vez por ano. É importantíssimo, porque as coisas não acontecem só aos outros e mais vale sempre saber o que quer que seja o quanto antes do que deixar as coisas avançar e depois, às vezes, já não há nada a fazer", alerta.

Leia Também: Sofia Ribeiro recorda cenas intensas: "Uma semana com um galo na cabeça"