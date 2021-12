Iva Lamarão deu espaço aso seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem algumas perguntas nas stories. A maternidade foi um dos temas mais falados.

Depois de ter dito que continua com o sonho de ter filhos, houve quem quisesse saber se a apresentadora da SIC "seria mãe solteira".

"Sempre pensei ser mãe casada. Mas a vida troca-nos as voltas muito rapidamente. Quando se tem estabilidade financeira e emocional para assumir sozinha esse papel, sim. Seria. Mas a verdade é que optei por não o ser até hoje", respondeu.

Sobre o sexo do bebé, a Iva Lamarão afirmou que "tanto faz".

Entre as curiosidades, a apresentadora revelou que já lhe disseram "várias vezes" que é parecida com Anne Hathaway.

Além disso, também questionaram a figura pública sobre o seu curso em bioquímica. "Porque sempre amei as ciências! E a comunicação. São áreas muito diferentes... E consegui 'ter' as duas presentes no meu percurso", destacou.

"Como lidas com o stress do dia-a-dia?", quis saber outro internauta. "Treino! Vou nadar à piscina. Estou com a família. Faço caminhadas no meio da natureza. Dou muitos beijos e apertos à minha cadela. Leio. Vejo séries. Escrevo. E por aí fora", disse.

Outras das questões refere-se à alimentação. "Já sofreste com dietas malucas?", perguntaram. "Nada! Deixe uma vez de comer hidratos a achar que ia ficar mais magra. Coisas da idade e da falta de informação (na altura)", respondeu.

De referir que na mesma sessão de perguntas e respostas, Iva Lamarão também respondeu à pergunta: "Tu e o Bento Rodrigues são namorados?"