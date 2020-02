Há mudanças no estúdio das manhãs da SIC! Cristina Ferreira abriu a emissão d'O Programa da Cristina' desta segunda-feira com uma visita guiada a Cláudio Ramos para mostrar os novos detalhes.

Das várias novidades destacam-se a cozinha totalmente renovada e a casa de banho anexada ao quarto, também ele com mudanças.

A sala de estar, o corredor, o closet e o escritório também sofreram alguns upgrades como novos movéis e papéis de parede.

