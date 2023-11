Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', está doente e pediu ajuda aos seguidores da sua página de Instagram.

"Estou sem voz. Zero, nem um pio. Amanhã tenho rádio, na quinta tenho um trabalho importante, e estou a ver a minha vida a andar para trás. Já estou a tomar chá de perpétuas roxas, mel, pastilhas para a garganta, mas não sinto melhorias. Alguma sugestão que não inclua cebola?", disse numa publicação que fez nas stories da rede social, tendo-se surpreendido depois com as respostas que recebeu.

"Tendo em conta as vossas sugestões, começa a achar que cebola nem é assim tão mau", reagiu. "No fundo, vocês só precisam de uma desculpa para beber", acrescentou numa outra publicação. "Tenho medo de vocês", disse ainda ao ver as várias sugestões dos seguidores. Veja na galeria.

