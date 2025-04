Amanhã, dia 1 de maio, os telespectadores da TVI poderão contar com uma emissão muito especial.

A partir das 14h20, Manuel Luís Goucha ficará a fazer companhia através do programa 'Funtástico' e às 21h40 será Cláudio Ramos a entrar em cena com uma gala especial do 'Big Brother 2025'.

Na sua página de Instagram, Goucha promoveu o programa: "Amanhã uma manifestação de festa e alegria. FUNTÁSTICO especial".

