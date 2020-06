Na tarde desta sexta-feira, depois de mais uma semana de diretos nas manhãs da SIC, Cristina Ferreira rumou ao sul do país para um fim de semana de sol no Algarve. Contudo, ainda que os dias sejam de descanso, a apresentadora não deixou de 'madrugar' e a manhã de sábado começou com uma boa dose de energia.

Como msotrou nas redes sociais, cedo despertou, vestiu a roupa desportiva e realizou um treino.

"Treino feito. Agora é aproveitar os 30 graus do Algarve. Bom dia a todos", afirmou na legenda imagem.

Recorde-se que Cristina Ferreira está instalada na luxuosa Casa Fuzetta, em Olhão.

