Susana Vieira sempre revelou ser uma mulher muito confiante, mesmo com a passagem do tempo. Aos 77 anos, a reconhecida atriz brasileira gosta de partilhar um pouco da sua intimidade com os admiradores nas redes sociais, como aconteceu hoje, sexta-feira.

Na sua conta de Instagram, a artista partilhou uma fotografia onde surge sem medo ao natural, isto é, sem maquilhagem.

Os elogios por parte dos seguidores não se fizeram tardar.

Eis a publicação:

Leia Também: Susana Vieira declara-se ao filho com fotografia única