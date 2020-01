Susana Vieira reservou as suas redes sociais esta terça-feira para partilhar com os seus admiradores uma recordação "suave e clara" do amor que ela e o filho têm um pelo outro.

A artista brasileira, de 77 anos, quis através de uma fotografia antiga onde posa ao lado de Rodrigo Cardoso, de 55, dar provas do "orgulho" que sente por "tê-lo criado para ser um homem de bem, honesto, sempre bem humorado, educado" e que está sempre ao seu lado.

Uma ternurenta mensagem que terminou com um agradecimento. "Obrigada, meu filho! Bom dia, meu amor", completou.

