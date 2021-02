Cristina Ferreira tem partilhado mensagens de caráter inspiracional com os seus seguidores do Instagram todos os dias, plataforma na qual já conta com mais de 1,4 milhões de pessoas.

Ainda esta terça-feira, dia 16, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostrou-se a sorrir para a vida num novo retrato, aproveitando para realçar:

"A vida são pequenos detalhes. Hoje está um dia lindo".

Note-se que, atualmente, a comunicadora está a preparar o seu próximo desafio, nomeadamente o concurso 'All Together Now', que irá estrear em março.

Leia Também: Contra tudo e contra todos. Cristina Ferreira de olhos postos no "futuro"