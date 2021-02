Ao que parece, Cristina Ferreira regressa esta sexta-feira às gravações do seu novo programa na TVI - o talent show 'All Together Now'.

O programa está no centro da polémica pelo facto de alegadamente não ter sido autorizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), algo que parece não ter abalado Cristina.

A apresentadora mostrou-se ainda nos bastidores, no que parece ser um corredor do Altice Arena, onde é gravado o formato, com um look ao estilo "Rock and Roll girl".

A apresentadora vestiu-se totalmente de preto, com peças bem mais descontraídas do que o habitual.

