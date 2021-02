Chegou fevereiro, o mês dos namorados, e a revista CRISTINA dedicou a mais recente edição ao amor, "do mais jovem, da Mafalda e Rui, ao de uma vida inteira, do Paulo e Astrid", explicou Cristina Ferreira ao revelar as capas principais.

Esta quinta-feira, a apresentadora divulgou as capas na sua página de Instagram e o resultado deixou a caixa de comentários 'em chamas'.

Na primeira, Paulo Pires e a mulher, Astrid Werdnig, aparecem numa sessão escaldante no duche. Na segunda, Mafalda de Castro e Rui Simões mostram-se cúmplices na primeira produção desde que assumiram o namoro, no verão do ano passado.

As primeiras reações dos internautas mostram que a capa de Paulo Pires e Astrid Werdnig os deixou 'sem palavras'.

