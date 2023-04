A preparar-se para desfrutar de um fim de semana fora de casa, Inês Gutierrez acabou por ir ao shopping e não resistiu em comprar algumas peças de roupa.

A apresentadora contou que esteve na Bershka e foi lá que escolheu alguns dos looks que mostrou depois aos seguidores da sua página de Instagram, com peças acessíveis a 'todas' as carteiras.

Sem inspiração? Veja no vídeo da galeria as escolhas de Inês Gutierrez.



© Instagram__inesgutierrez

De recordar que a apresentadora é mãe de uma menina, Maria Luísa, que é fruto da relação com João Montez. A bebé vai completar um ano esta sexta-feira, dia 14 de abril.

