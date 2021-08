Selma Blair foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018 e vai partilhar tudo sobre a sua vida após saber da doença num documentário, 'Introducing, Selma Blair', dirigido por Rachel Fleit.

A dada altura durante as gravações, a atriz acreditava que estava a "filmar os seus últimos dias de vida", como revela um trailer do filme.

O vídeo de cerca de dois minutos, que foi lançado na semana passada, começa com a atriz a descer cautelosamente um lance de escadas em sua casa. Depois seguem-se várias imagens, entre elas vídeos gravados quando estava no hospital durante a quimioterapia.

De acordo com a CNN, 'Introducing, Selma Blair' vai estrear nos cinemas a 15 de outubro, antes de ficar disponível no serviço de streaming Discovery + no dia 21 do mesmo mês.

