Selma Blair viu-se obrigada a afastar-se do 'Dancing with the Stars' esta segunda-feira.

A atriz, de 50 anos, que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018, retirou-se da competição por causa da sua saúde.

"Tenho sido acompanhada e estado em contacto com os meus médicos durante todo o processo", disse a atriz ao parceiro Sasha Farber num vídeo pré-gravado. "Fiz ressonâncias magnéticas e quando chegaram os resultados, mostraram que não posso continuar na competição. Fui o mais longe que consegui", acrescentou.

Para evitar uma recaída, Selma Blair decidiu abandonar o programa, mas não antes de dançar uma última vez.

