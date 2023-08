Selena Gomez lançou uma nova música na passada sexta-feira, dia 25 de agosto, chamada 'Single Soon', que tem um verso que muitos fãs, assim como a imprensa norte-americana, consideraram ser sobre The Weeknd, um dos ex-namorados da cantora, com quem namorou em 2017.

O site Hollywood Life questionou no Instagram sobre se a música seria ou não sobre o cantor e Selena surpreendeu ao responder na caixa de comentários que essa ideia "não poderia ser mais falsa", terminando com as especulações.

Os versos que levantaram estes rumores são logo os primeiros do tema, nos quais a cantora reflete sobre como terminar a relação. "Should I do it on the phone? / Should I leave a little note / In the pocket of his coat? / Maybe I'll just disappear / I don't wanna see a tear / And the weekend's almost here." ["Devo fazer isto pelo telefone? / Devo deixar um bilhete / No bolso do casaco dele? / Talvez eu simplesmente desapareça / Não quero ver uma lágrima / E o fim de semana está quase aí"].

A referência ao fim de semana, "the weekend", fez com que muitos especulassem que se tratasse de um verso direcionado ao ex-companheiro, The Weeknd, algo que foi desmentido pela própria cantora.

