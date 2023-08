Selena Gomez vive dias agridoces, tal como a própria explicou numa publicação feita por um seguidor.

Os fãs da artista podem desfrutar do seu mais recente lançamento, 'Single Soon', na passada sexta-feira, dia 25 de agosto, mas a cantora passa por um momento complicado.

De acordo com a revista People, em resposta a uma publicação numa conta de fãs no Instagram este fim de semana, que promovia o seu novo tema, Selena Gomez deixou um comentário revelando que estava a recuperar de uma lesão.

“Parti a minha mão e fiz uma cirurgia”, escreveu a cantora, de 31 anos, na secção de comentários. “Não me importo em vender nada. Estou muito feliz por fazer música com meus amigos”, acrescentou, citada pela mesma publicação, sem no entanto revelar como aconteceu a lesão ou a data da cirurgia.