Selena Gomez não foi sozinha à 80.ª edição dos Globos de Ouro, que decorreu na noite de terça-feira (horário dos EUA), em Los Angeles. A cantora contou com a companhia da irmã, a pequena Gracie Elliott Teefey, e até posaram juntas na passadeira vermelha.

Para a ocasião, Selena Gomez escolheu um vestido preto e roxo feito pela Valentino Haute Couture. Por sua vez, a pequena Gracie surgiu com um vestido em tons de dourado - com saia de tule e corpete de lantejoulas. A menina completou o look com uma mala a combinar e que custa 3.900 dólares (mais de 3.600 euros) no site da Prada, segundo a People.

Veja na galeria as imagens das irmãs na passadeira vermelha do evento.

