Decorreu na noite de terça-feira (horário dos EUA), 10 de janeiro, em Los Angeles, a 80.ª edição dos Globos de Ouros, prémios atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Uma noite com muito glamour, mas também não faltou amor. Foram vários os casais que desfilaram pela passadeira vermelha.

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey - que estão à espera do primeiro filho em comum - foram dos casais que mais se destacaram e até houve espaço para manifestações de amor com um carinhoso beijo. Veja na galeria estas e outras figuras muito conhecidas que marcaram presença na cerimónia com a sua cara metade.