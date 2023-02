Selena Gomez decidiu responder a todos os comentários que foram feitos sobre o seu peso. A cantora, que foi diagnosticada com lúpus em 2014 e foi submetida a um transplante de rim, esteve em direto no TikTok esta quinta-feira para abordoar o tema.

Selena Gomez destacou que a medicação que toma leva a que haja uma mudança de peso. A cantora disse que normalmente quando para de tomar os remédios é quando tende a "perder peso".

"Só quero encorajar qualquer pessoa que sinta algum tipo de vergonha pelo que possa estar a passar e ninguém saiba a sua verdadeira história. Quero que as pessoas saibam que são lindas e maravilhosas. Sim, temos dias em que talvez nos sentimos mal, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim. Os meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam", realçou.

Selena afirmou ainda que "não é modelo" e que "nunca será". "Amo-vos e obrigada por me apoiarem e compreenderem", acrescentou, de acordo com o Page Six.

