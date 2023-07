Os seguranças de Meghan Markle e do príncipe Harry estão a ser acusados de desprezar um vizinho do casal.

Depois de se terem mudado para a mansão em Montecito, Califórnia, em 2020, Frank McGinity, de 88 anos, diz que foi até à propriedade do casal para dar um presente de boas vindas. O homem destaca que mora perto da casa dos duques de Sussex e que quis dar-lhes alguns filmes que fez sobre a história da região.

Veterano da marinha norte-americana, foi no seu livro, 'Get off your street', que recordou este alegado episódio com os seguranças do filho do rei Carlos III.

"Tenho uma casa grande ao lado da propriedade do Harry e da Meghan e moro na casa de hóspedes enquanto alugo a casa principal no Airbnb", contou, de acordo com o Montecito Journal, citado pelo The Independent.

"O Harry e a Meghan moram na antiga propriedade de McCormick e eu fui até ao portão com os filmes em CD, mas eles não estavam interessados. O homem que estava no portão dispensou-me e não aceitou o filme, apenas disse que eles não estavam interessados. Eu estava a tentar ser um bom vizinho", disse.

"Não os vemos muito por aqui. É surpreendente que eles tenham vindo para aqui. As pessoas são tipicamente mais velhas. É onde os elefantes vêm para morrer", comentou ainda.