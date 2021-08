'Mininu Di Oru' é o nome do novo disco de Djodje que irá ser lançado em setembro. Até lá, o artista já deu a conhecer duas músicas deste trabalho, e o mais recente tema foi lançado há pouco mais de uma semana.

'Sima nkre' é o single que junta o cantor aos artistas Julinho KSD e Deejay Télio. Este tema sucede à música 'YOU', "reconhecida em três playlists editoriais do Spotify, em quinze playlists editoriais da Apple Music, tendo sido ainda escolhida como 'Track of The Week' na África do Sul", segundo o comunicado enviado às redações.

Numa nota, indicam ainda que 'Sima nkre' "encontra-se no TOP #2 nas tendências do YouTube".

Leia Também: Carolina Deslandes canta 'Não Me Importo' com o filho do meio