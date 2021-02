Para dar corpo ao stripper Hugo Beltrán, uma das personagens principais da série espanhola da Netflix "Toy boy", Jesús Mosquera está a seguir uma dieta rigorosa, complementada com um plano de treinos exigente. O ator espanhol de 27 anos perdeu definição e massa muscular durante o confinamento e, a poucas semanas do arranque das gravações da segunda temporada, viu-se na contingência de recuperar a silhueta que encantou milhões de pessoas em todo o mundo nos primeiros meses do ano passado.

"Não tenho um dia da asneira, só tenho uma refeição livre e, mesmo nessa, não posso abusar. Tenho de me controlar mas não me custa porque tenho um objetivo a atingir", refere o artista. "Tudo tem de ser pesado", confidencia. "Só não peso as verduras, que são sempre uma porção", esclarece ainda Jesús Mosquera. "Na minha última refeição principal, comi 300 gramas de batatas cozidas, uma porção de cogumelos e 300 gramas de salmão grelhado. Só podem ser cozidos ou grelhados, sem molhos", revela o ator.

"Mas não passo fome. Ingiro [quantidades de comida] bastante grandes. Não é uma dieta de comer pouco", assegura. Num direto no Instagram com a atriz, apresentadora e empresária Mar Saura, o ex-futebolista falou dos preparativos que tem de fazer com os colegas do clube de strip para a continuação da saga. "Estamos agora em ensaios e, muito em breve, iniciamos as gravações", desvendou. "Nós treinamos muito cedo. Depois, temos quatro horas de ensaios de dança, mais as nossas atividades diárias. Nós queimamos muitas calorias e temos de comer para as compensar. Fazendo muito exercício também é preciso comer muito", defende.

Atualmente em Málaga, onde foi descoberto quando treinava num ginásio e onde é gravada a série, Jesús Mosquera, que vive em Madrid, recordou ainda a abordagem das produtoras de "Toy boy" no dia em que o desafiaram a fazer o primeiro casting. "Foi um salto de fé, porque nunca me tinha passado pela cabeça enveredar pela representação. Surgiu a oportunidade, resolvi agarrá-la e, hoje, estou muito feliz com a minha decisão. Mas não foi uma decisão fácil. Nem sequer sabia se ia gostar", confidenciou o artista.