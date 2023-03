Seth Rogen revelou o segredo do sucesso do seu casamento com Lauren Miller: não ter filhos.

A confissão foi feita pelo ator de Hollywood num episódio do podcast 'The Diary of a CEO'.

"Isso [não ter filhos] ajudou-me também, definitivamente", disse Rogen. O artista explicou que não tendo filhos conseguiu focar o seu tempo e energia na sua carreira.

"Algumas pessoas querem ter filhos. Outras não. Honestamente, ouves o que te dizem, vives, casas, e tens filhos. É isso que acontece. [Mas] tanto eu como a minha mulher, nenhum de nós, era assim. Honestamente, quanto mais envelhecemos, mais felizes e convictos ficamos com a nossa decisão de não ter filhos", completa.

Recorde-se que Rogen e Miller começaram a namorar em 2004 e deram o nó em 2011.

"Pelo que vejo, eu e minha mulher encontramos muito mais vantagens em não ter filhos do que aquelas pessoas que têm", completa.

