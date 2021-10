Conforme tinha prometido, Cláudio Ramos revelou uma grande novidade na noite desta sexta-feira, 29 de outubro. Como acaba de informar na sua página de Instagram, há um ano que o apresentador está a escrever a sua biografia.

"Quando me chamaram para a reunião não imaginava o que iria sair dela. Não sonhava que a proposta era desafiadora. ‘Cláudio, conta-nos a tua história!’. Assim, nos primeiros minutos com uma folha em frente, um desafio e as razões para ele. Respirei fundo e dois segundos depois disse que sim, sem pensar muito bem no resto. Disse apenas que não queria pressões, datas, nem obrigações de entrega. Concordamos", começou por contar.

"Já fez um ano desde este desafio e acabei esta semana aquela que será a primeira parte de uma história que seguramente é igual ou parecida com muitos que um dia a vão ler, muitíssimo diferente da maioria e seguramente em muitos aspectos o oposto do que julgam", acrescentou.

"Está longe de estar terminada, mas meter no papel tantas coisas poupou-me muitos euros em terapia e roubou-me muitas horas de sono. Com este desafio apenas tenho o objectivo de ficar. Ficar na vida da minha filha, das minhas sobrinhas, dos meus netos se os tiver, de amigos que me querem de verdade. Ficar na memória deles e de quem me segue com vontade. Um dia vão entender muitas coisas e conhecer no papel pessoas, emoções, situações que me fizeram chegar onde sempre fui esperado… Embora não se saiba nem o lugar nem o fim da história", continuou, afirmando que "não há idade para se escrever uma biografia".

"Eu sou até onde o livro chegar e serei muito mais (espero eu) de páginas em branco. Mas o que fiz para aqui chegar já enche de esperança o caminho de muitos a quem como eu, foi vaticinado um fim antes do começo", disse.

"Estou fisicamente cansado de escrever mas emocionalmente feliz por perceber que a escrita é a forma mais apaixonada de nos levar. Levar seja para onde for. Aos lugares onde fomos felizes, invertendo o provérbio popular que diz que não o devemos fazer e visitar, em forma de catarse, os espaços onde fomos profundamente infelizes", partilhou.

Na mesma publicação, antes de terminar, explicou ainda: "Não sei quando o vou ter na mão. Queria apenas dividir convosco a alegria de ter chegado ao fim de uma espécie de primeiro acto".

